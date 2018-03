Anton Marzini ist neuer Fischerkönig

Anzeige

Wie im Vorjahr wurden wieder mehrere Vorstandssitzungen zusammen mit dem Ehrenrat abgehalten und es fanden zahlreiche Vereinsveranstaltungen statt. Unter anderem war der Vereinsausflug zur Karpfenernte nach Dinkelsbühl ein Höhepunkt.

Nach Fertigstellung der Gerätehütte, die von Ortsvorsteher Elmar Hilpert als „Schmuckstück im Eingangsbereich von Dittigheim“ bezeichnet wurde, wurden auf dem neuen Vereinsgelände mehrere Treffen abgehalten.

Ein großes Lob ging deshalb an die freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer, die sich bei der Bewirtschaftung, den Fischeinsätzen, sowie im Vereinsheim engagiert hatten, sowie an den Projektleiter der Gerätehütte, Heinz Zipf.

Sportwart David Dschymalla stellte fest, das alle Veranstaltungen zum Vereinsangeln 2017 stattfanden, aber die Fangergebnisse im Verlauf des Jahres rückläufig waren. Fischerkönig wurde diesmal Anton Marzini.

Wasserwart Udo Schüssler gab bekannt, dass von den eingesetzten Fischen bei den Forellen 48 Prozent gefangen wurden, bei den Schleien aber nur etwa sieben Prozent. Ob die Besatzmaßnahme mit den 4400 Bachforellen-Brütlingen erfolgreich sein wird, zeige sich aber erst in drei bis vier Jahren. Aus Umweltschutzgründen appellierte Schüssler an die Mitglieder, wieder verstärkt auf Sauberkeit am Wasser zu achten und dabei auch Gastangler und Radtouristen auf die Benutzung der aufgestellten Abfallbehälter hinzuweisen.

Zahlreiche Aktivitäten

Die jährliche Tauberreinigung, die mit dem Frühjahrsputz der Stadt als „Aktion Picobello“ am Vereinsgewässer durchgeführt wird, habe wieder zahlreichen angeschwemmten Unrat gebracht, der entfernt und fachgerecht entsorgt wurde. Für eine chemische Klärung der ins Tauberwasser eingeleiteten Substanzen wie Medikamentenrückstände müsse aber die Politik sorgen.

Der Kassenbericht von Kassenwart Harry Schönleber war geprägt von der finanziellen Belastung durch den Bau der Gerätehütte. Dafür sei der Ausbildungslehrgang zur staatlichen Sportfischerprüfung wieder sehr erfolgreich gewesen, der von Rolf Link als Lehrgangsleiter mit anderen Vereinsmitgliedern als Referenten durchgeführt wurde Für die Prüfung im Herbst bietet der Verein auch dieses Jahr wieder im Auftrag des Landesfischereiverbands einen Ausbildungslehrgang an. Die Kassenprüfer Tobias Link und Horst Reinhard bescheinigten dem Kassenwart eine ordentliche Kassenführung. Als Nachfolger von Tobias Link wurde für die nächsten beiden Jahre Sebastian Link zum Kassenprüfer gewählt.

Ehrenratsvorsitzender Hermann Maasen beantragte die Entlastung des Vorstands, die einstimmig gewährt wurde.

Verdienste gewürdigt

Bei den anschließenden Ehrungen wurden Heinz Zipf und Uwe Reichel für 35-jährige Vereinszugehörigkeit, Bertold Seidler, Erhard Hemmerich, Markus Hemmerich (alle 25 Jahre) ausgezeichnet.

Als besonderen Dank für im Vereinsheim geleistete Dienste erhielten Monika Dschymalla, Brigitte Marzini, Elke Schmitt und Jessica Blankenburg ein Präsent. asv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.02.2018