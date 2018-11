Appell für den Frieden

Tauberbischofsheim.Bürgermeister Wolfgang Vockel war am vergangenen Wochenende in der französischen Partnerstadt Vitry-le-François zu Gast, um dort an den offiziellen Feierlichkeiten zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkrieges teilzunehmen. In Frankreich wird der Tag jedes Jahr mit Veranstaltungen begangen, in diesem Jahr bereitete die Partnerstadt zum 100-jährigen Gedenktag besondere Zeremonien und Kulturveranstaltungen vor.

Soldatenfriedhof besucht

So besuchte Vockel gemeinsam mit dem Bürgermeister von Vitry-le-François, Jean-Pierre Bouquet, den Soldatenfriedhof mit über 4000 Gräbern sowie das Ehrenmal für die Gefallenen mit einem Festakt und gemeinsamer Kranzniederlegung. Neben Vertretern der Gemeinde und des Landes waren auch Mitglieder des Militärs, der Veteranenvereinigungen, der Feuerwehr, Schulen und vor allem Bürger der Stadt anwesend. Schüler trugen Gedichte und Gedanken zum Thema Krieg und Frieden vor. Der älteste Teilnehmer war 106 Jahre alt.

In seiner Rede appellierte Jean-Pierre Bouquet vor allem für den Frieden in Europa und bedankte sich ausdrücklich für die Teilnahme aus der Partnerstadt Tauberbischofsheim als Zeichen der engen Verbundenheit beider Städte.

Anschließend besuchten die Delegationen gemeinsam die Ausstellung „1918, année de la paix et du souvenir“, die beeindruckend die Geschehnisse des Kriegs rund um Vitry-le-François thematisierte und einen Schwerpunkt auf die medizinische Versorgung auf dem Schlachtfeld setzte.

