Arbeit der scheidenden Lehrerinnen gewürdigt

Tauberbischofsheim.Die Zeit vor den Sommerferien ist auch immer die Zeit, in der Veränderungen anstehen. So auch am Schulzentrum am Wört, wo zum Schuljahresende fünf Kolleginnen von Rektor Christian Wamser verabschiedet wurden. Viele Dienstjahre am Schulzentrum oder auch weniger – egal, alle Kolleginnen wurden von Wamser für ihre Verdienste an der Schule gewürdigt und erhielten ein Präsent.

Ihr Referendariat erfolgreich absolviert am Schulzentrum hatten Fr. Klärle und Fr. Kappes, die das Schulleben in besonderem Maße bereichert und sich durch großes Engagement ausgezeichnet hätten, wie Wamser betonte. Klärle bleibt dem Schulzentrum, und hier insbesondere der Werkrealschule, auch weiterhin als Klassenlehrerin erhalten.

Nach sieben Jahren an der Werkrealschule wechselt Fr. Brenner von Tauberbischofsheim nach Gerlachsheim, um dort an der ortsansässigen Grundschule zu unterrichten. Dank ihrer Flexibilität werde die gestandene Kollegin sich auch an dieser Schulform schnell gut einleben, meinte Wamser.