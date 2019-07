Arbeiten, wenn andere relaxen

Der Himmel ist strahlend blau, die Sonne knallt so richtig: Bei Temperaturen von 40 Grad Celsius ist eine Abkühlung gerne willkommen. Da bietet sich ein Besuch im Freibad bestens an.

Tauberbischofsheim. Bei einer Wassertemperatur von 27 Grad Celsius am Donnerstag im Tauberbischofsheimer Frankenbad lässt es sich gut aushalten. Wir haben einmal nachgefragt, wie denn die bisherige Freibad-Saison so läuft.

„Der Mai lief nicht so gut“, meint Doris Stemmler, Bademeisterin im Frankenbad, im Gespräch mit den FN. Mit 940 Besuchern ab dem Eröffnungstag am 8. Mai war er sogar einer der am schlechtesten besuchten Mai-Monate in den letzten Jahren. Dafür aber schlägt der Juni mit zirka 20 700 Gästen zu Buche. Keine Bestmarke zwar, aber durchaus einer der erfolgreichsten Frühsommermonate im Tauberbischofsheimer Freibad. Auch der bisherige Rekord liegt im Juni: 2500 Tagesgäste suchten am 26. Juni Erfrischung im Bad. Der Juli sieht mit bisher 10 698 Badegästen ebenfalls vielversprechend aus.

Regelmäßige Kontrollen

Um die Wasserqualität brauche man sich dennoch auch bei so vielen Besuchern keine Gedanken zu machen, meint Doris Stemmler. Mit dem eigenen Brunnen wird das Beckenwasser 24 Stunden am Tag umgewälzt. Und durch regelmäßige Kontrollen behält das Fachpersonal stets alle Wasserwerte im Auge.

Streit und Rangeleien, wie sie sich in letzter Zeit immer wieder in deutschen Schwimmbädern ereignet haben, gäbe es im Tauberbischofsheimer Bad nicht. „Ich sag‘ immer: Die Einzige, die hier ‘rumschreit, bin ich“, lacht Stemmler. Die häufigsten Regelbrüche, mit denen sie und ihre Mitarbeiter zu tun haben, sind verbotene Sprünge vom seitlichen Beckenrand.

Außerdem sei es nach wie vor verboten, die Rutsche hinaufzulaufen oder am Wasser zu essen.

Jeden Mittwoch öffnet das Frankenbad um 7 Uhr seine Tore zum Frühschwimmen. Das ist sogar so beliebt, dass man gerade in heißen Wochen schon zu dieser Zeit mit einer Besucherschlange an der Kasse rechnen muss. Diesen Mittwoch war das Wasser morgens bereits angenehme 24 Grad warm.

Auch außerhalb der Öffnungszeiten wartet genug Arbeit auf Doris Stemmler und ihre Kollegen. So sind sie zum Beispiel schon immer eineinhalb Stunden vor dem Beginn des Badebetriebes vor Ort, um alles für den Tag vorzubereiten.

Außerdem hat das Frankenbad auf die Woche bezogen die längsten Öffnungszeiten der Freibäder im Umkreis. Auch nach dem Badeschluss gibt es immer noch einiges zu tun. Doris Stemmler gibt sich gelassen: „Wenn das Bad um 20 Uhr schließt, sind wir meistens noch bis 22.30 Uhr da.“

