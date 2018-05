Archiv im Kurmainzischen Schloss öffnet Pforten

Anzeige

Tauberbischofsheim.Richard Trunk wurde am 10. Juli 1879 in Tauberbischofsheim geboren und besuchte in der Stadt sowohl die Volksschule als auch das Gymnasium.

Er wurde Komponist, Dirigent und Hochschulleiter und war nicht nur in München, sondern auch in New York erfolgreich tätig.

Seit 1933 war Trunk Ehrenbürger der Stadt Tauberbischofsheim. Sowohl die städtische Musikschule als auch eine Straße sind heute nach ihm benannt. Anlässlich seines 50. Todestags hat am Sonntag, 3. Juni, das im Obergeschoss des Jägerhäuschens im Kurmainzischen Schloss eingerichtete Richard-Trunk-Archiv von 14 bis 17 Uhr geöffnet.