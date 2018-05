Archiv ist am 3. Juni geöffnet

Anzeige

Tauberbischofsheim.Richard Trunk wurde am 10. Juli 1879 in Tauberbischofsheim geboren und besuchte hier sowohl Volksschule als auch Gymnasium. Er wurde Komponist, Dirigent und Hochschulleiter und war nicht nur in München, sondern auch in New York erfolgreich tätig. Seit 1933 ist er Ehrenbürger von Tauberbischofsheim, sowohl die städtische Musikschule als auch eine Straße sind nach ihm benannt. Anlässlich seines 50. Todestages hat am Sonntag, den 3. Juni von 14 bis 17 Uhr das im Obergeschoss des Jägerhäuschens im Kurmainzischen Schloss eingerichtete Richard-Trunk-Archiv geöffnet. Neben Informationen zum Leben und den Werken kann Musik von Richard Trunk von historischen Aufnahmen erlebt werden.

Die Stadt hat die Bürgerstiftung 1999 als kommunale Stiftung des Bürgerlichen Rechts gegründet und das Vermögen aus dem Nachlass des am 2. Juni 1968 verstorbenen Komponisten und Dirigenten eingebracht. Seitdem hat die Stiftung viele Projekte verwirklichen können, auch durch Zustiftungen anderer Bürger. Dabei bleibt das Stiftungsvermögen in seiner Höhe uneingeschränkt erhalten, lediglich die Erträge des Vermögens werden verwendet.

Zweck der Stiftung ist die Förderung der Gemeinwesenarbeit in der Stadt und umfasst die Pflege des kulturellen Erbes der Stadt, die Förderung der Kunst und Kultur, die Förderung der Jugendarbeit und der Wohlfahrtspflege, die Förderung des Umweltschutzes, die Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerschaft für das gemeine Wohl und die Förderung von Bildung und Wissenschaft innerhalb der vorgenannten Zwecke. Jüngstes Projekt ist die Neugestaltung des Trimm-Dich-Pfades am Hamberg, welche von der Bürgerstiftung finanziert wird und seit 18. Mai 2018 der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Weitere Informationen zur Bürgerstiftung sind im Internet unter der Adresse www.buergerstiftung-tbb.de abrufbar.