Tauberbischofsheim.„Alles Schöne für Drinnen und Draußen“ bietet das neue Blumengeschäft „Arte Flora“ am Marktplatz. Bürgermeister Wolfgang Vockel wünschte nun Inhaberin Uta Reitz alles Gute am neuen Standort und überreichte ein Weinpräsent vom städtischen Edelberg. „Wir freuen uns besonders über die Fläche vor dem Geschäft, und alles, was wir nach Außen bauen können“, so Uta Reitz, deren Geschäft sich vorher im Adam-Rauscher-Haus befand. „Die Kunden haben den neuen Standort bisher toll angenommen und die Rückmeldungen sind sehr positiv.“ Bild: Stadt Tauberbischofsheim