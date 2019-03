Attraktives Programm für die Mitglieder

Tauberbischofsheim.Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der UHG standen Neuwahlen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Martin Kollmar und einer Schweigeminute für verstorbenen mitglieder folgten die Ehrungen verdienter Mitglieder. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Heinz Wagner, Harald Kristall und Volker Reuschlein geehrt. Für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielten Dietmar Weber und Manfred Riehle die Urkunde. 15 Jahre dabei sind Uwe Röber, Uwe Faust und Mike Naus. Karl-Heinz Staff und Fritze Schulze wurden für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt. Alle anwesenden Geehrten erhielten neben der Urkunde auch noch ein Präsent.

Vorsitzende Martin Kollmar ging in seinem bericht auf die unterschiedlichsten Aktivitäten ein. So war die Unteroffiziersvereinigung bei verschiedenen Anlässen präsent und haben so den ehemaligen Bundeswehrstandort Tauberbischofsheim nicht ganz vergessen lassen. Auch berichtete er über mehrere gesellige Unternehmungen. Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde, wie auch in den zurückliegenden Jahren, auf dem Friedhof in Tauberbischofsheim gesammelt. Die traditionelle Barbara-Feier am . war gut besucht und ist ein fester Bestandteil im Jahresprogramm. Die Planung für das Jahr 2019 wurde bereits an alle Mitglieder verschickt.

Die Mitgliederzahlen sind in diesem Jahr leicht rückläufig. Abschließend dankte der Vorsitzende Martin Kollmar allen, die ihn unterstützt haben. Zudem hob er die gute Zusammenarbeit im Vorstand hervor. Nur dadurch könne den Mitgliedern ein abwechselungsreiches und interessantes Vereinsgeschehen präsentiert werden.

Der Kassenwart Zoltan Szalai trug den Kassenbericht vor. Die beiden Kassenprüfer, Krug und Flegler bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung.

Es folge die Wahl von Helmut Waltner als Versammlungsleiter. Helmut Waltner beantragte die Versammlung um Entlastung des Vorstands. Nach der Entlastung erfolgten Neuwahlen. Gewählt wurden: 1. Vorsitzender: Martin Kollmar; zwieter Vorsitzender: Wolfgang Fleck; Kassenwart: Zoltan Szalai; Schriftführer: Steffen Schultz. Für den erweiterten Vorstand wurden folgende Beisitzer gewählt: Renate Wagner, Erich Quenzer, Mike Naus, Helmut Billek, Wolfgang Czornik, Manfred Wenzel, Norbert Seitz, Heinz Wagner, Klaus Schweikert, Gerhard Jonas.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019