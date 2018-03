Auch im hohen Alter selbstständig leben können

Anzeige

Individuell, variabel und funktional: In der Tauberbischofsheimer Weickstraße entsteht ein Mehrfamilienhaus mit fünf seniorengerechten Wohneinheiten.

Tauberbischofsheim. „Wir wollen, dass die Wohnungen möglichst lange unser Zuhause bleiben können“, nennen Roland Düll und Michael Grethe im Gespräch mit den FN die Intention, die hinter der etwas anderen Wohnform steckt. Die beiden Initiatoren des Projekts sind rüstige Sechziger, körperlich fit, die ihr baldiges Rentnerdasein und ihren Lebensabend mit ihren Ehefrauen in einem angenehmen, ihren Wünschen und Bedürfnissen entsprechenden Wohnumfeld erleben und genießen möchten – am besten bis ins hohe Alter unabhängig, also nicht in einem Seniorenheim.

Standort wichtig

„Wir haben alle schöne Häuser, doch es ist uns bewusst, dass wir dort, vor allem wenn körperliche Beeinträchtigungen den Alltag erschweren werden, nicht wohnen bleiben können“, erzählt Michael Grethe weiter. Mit Roland Düll fand er einen Gleichgesinnten. „Schnell wurde klar, dass wir etwas zusammen machen wollen, das gleichzeitig garantiert, dass jeder seine maximale Freiheit und Entfaltungsmöglichkeiten hat.“ Gemeinsam bauen, individuell wohnen und leben lautete die Maxime.