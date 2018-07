Auf in die digitale Zukunft

Anzeige

Tauberbischofsheim.Um digitale Bildung an Schulen bundesweit zu fördern, hat der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien (Bitkom) anlässlich des Digital-Gipfels in der Rhein-Neckar-Region den Wettbewerb Smart School gestartet. Gesucht wurden die besten Konzepte und Projekte zur Digitalisierung von Schule und Unterricht.

An dem Wettbewerb durften alle allgemein- und berufsbildenden Schulen in öffentlicher und privater Trägerschaft im ganzen Bundesgebiet teilnehmen. Insgesamt 16 Schulen haben eine Auszeichnung erhalten; zu den Gewinnern des Wettbewerbs zählte, mit ihrem schulartübergreifenden Konzept der sinnvollen Nutzung digitaler Medien in Unterricht und Ausbildung, auch die Kaufmännische Schule Tauberbischofsheim.

Schon 2014 erhielt die Schule den „aim“-Preis für das beste Medienkonzept einer beruflichen Schule in der Region Heilbronn-Franken. Digitale Medien und Inhalte werden schon seit längerem im Unterricht an der Kaufmännischen Schule eingesetzt. Vor zwei Jahren entschied sich die Schule, Tablets in der Eingangsklasse des Wirtschaftsgymnasiums einzusetzen. Ein Jahr später folgte dann die Ausbildungsklasse der Bankkaufleute.