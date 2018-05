Auf närrischen Pfaden bestens unterwegs

Cordula und Bert Keller interpretierten den Loriot-Sketch über das perfekte Ei. © Pit Bernhard

Tauberbischofsheim.Fest verankert im Terminplan des Spessartvereines ist der Kappenabend in der Vereinshütte am Sprait und ebenfalls fast schon eine kleine Tradition ist die närrische Wanderung zur Hütte für die unentwegten wanderlustigen Spechte. So durften auch dieses Jahr die Wanderführer Brigitte und Pit Bernhardt 22 Wanderer zum Start der Tour am Schlossplatz begrüßen. Nach gut einer Stunde traf die Gruppe

...

Sie sehen 7% der insgesamt 6147 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 06.02.2018