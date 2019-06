Auf Spurensuche in der Heimat

Familie West aus Virginia, USA, nahm bei der Besichtigung der ehemaligen Synagoge in Wenkheim und des Limbach-Hauses in Tauberbischofsheim zahlreiche Eindrücke über das frühere jüdische Leben in Deutschland mit nach Hause. Kerstin Haug-Zademack (Zweite von links) und Hans-Jörg Ghiraldin (links) gaben jeweils Erläuterungen.

© Klaus Reinhart