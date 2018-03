Aufregung im Nickelland

Anzeige

Impfingen.Der Verein „Theater für Kinder“ in Impfingen führte das Stück „Das verschwundene Zauberlicht“ auf. Groß und Klein fieberten in komplett ausverkauften Vorstellungen mit.

Im Nickelland herrscht große Aufregung: Das Zauberlicht ist verschwunden. Der böse Tubösius Schnorrz hat einen Brief geschrieben und fordert ein Nickelkind im Austausch gegen das Zauberlicht. Die Lehrerin Frau Nickelzwick (Anke Kunze) und Professor Rabe (Dirk Attenhauser) suchen nach einer Lösung. Aber die Nickelkinder (Simone Neller, Stefanie Scholz und Silke Hener) nehmen die Sache selbst in die Hand und machen sich allein auf die Suche nach dem Zauberlicht. Mit dabei ist auch die ängstliche Schnuffy (Anja Wagner). Sofort ist auch das Publikum mit dabei und folgt den Nickelkindern aufgeregt bei ihrem Abenteuer in den Lügenwald. Auch Professor Rabe und Frau Nickelzwick begegnen allerhand seltsamen Gestalten. Zunächst treffen sie den verrückten Wegweiser, dem Katja Mattmüller perfekt Leben einhaucht und der dem Anschein nach wenig hilft, aber dann doch für Schnuffy zum Freund wird. Die hat nämlich ihre Klassenkameraden im Lügenwald verloren. Für viele Lacher sorgten die Fliegenpilze (Simone Fochler, Mathias Altmann und Sabine Zipf), die allerlei Schabernack mit den Nickellandbewohnern treiben. Auch wandernde Tannen (Malea Hener, Adrian Behringer, Robert Scholz, Vincent Ruff, Finn Kern und Lukas Neller) sorgen dafür, dass die Richtung plötzlich gar nicht mehr klar ist. Die mysteriösen Irrlichter (Pia Umminger, Luis und Noah Altmann, Marah Hener, Annika Behringer, Jule Münzner, Paul Diehm und Luis Langenbrink) möchten dann ebenfalls die Abenteurer in die Irre führen. Doch Professor Rabe und Frau Nickelzwick können sich aus ihren Fängen befreien und treffen dann auf Spuck, eine gewaltig große Kröte (Andreas Kern). Am Ende treffen sich alle Nickellandbewohner bei der Höhle des schrecklichen Schnorrz wieder, als wilder Waldschrat dargestellt von Sandra Gärtner. Der sich dann aber plötzlich verwandelt und gar nicht mehr so böse ist. Es stellt sich heraus, dass er nur ein verirrtes Nickelkind namens Karlchen ist. Der verrückte Wegweiser darf jetzt die Freunde und Karlchen zusammen mit dem Zauberlicht zurück ins schöne Nickelland bringen, sodass es für alle ein glückliches Ende nimmt.

Die Szenen wurden eingerahmt in ein Bühnenbild, das von Kerstin Olma, Georg Münzner und Andreas Behringer gestaltet wurde. Unterstützung leisteten Vera Ruff, Susanne Joachim, Christine Altmann, Bettina Jodlowski, Astrid Bödigheimer und Anja Behringer. Die aufwändige Maske wurde realisiert von Heike Diehm, Ina Hammerich und Silke Münzner.