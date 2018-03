Aufsichtsbehörden arbeiten an einer vollständigen Aufklärung

Anzeige

In der Kreistagssitzung am Mittwoch in Gerlachsheim nahm Landrat Reinhard Frank zu den „sehr unerfreulichen Vorkommnissen“ im Schlachthof in Tauberbischofsheim Stellung.

tauberbischofsheim/Gerlachsheim. „Der Tierschutzskandal in der Schlachthof Hynek GmbH hat eine erhebliche Resonanz in den Medien ausgelöst“, stellte Landrat Reinhard Frank fest. Auch aus der Mitte des Kreistags seien hierzu Anfragen gestellt worden.

Keine Aussprache zugelassen

„Formal ist hier allerdings folgendes zu beachten: Zum einen handelt es sich hierbei um eine rein staatliche Aufgabenerledigung, die von der Kreisverwaltung/Veterinäramt als untere Verwaltungsbehörde wahrzunehmen ist. Insoweit hat der Kreistag hier keine Zuständigkeit. Zum anderen handelt es sich noch um ein laufendes Ermittlungsverfahren von Staatsanwaltschaft und den zuständigen Behörden Regierungspräsidium (RP) und Ministerium Ländlicher Raum (MLR).“ Gleichwohl wolle er den Kreistagsmitgliedern aufgrund der besonderen Bedeutung des Falls und als Chef der Kreisverwaltung einen aktuellen Sachstandsbericht geben.