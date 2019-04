Aus Tartanplatz soll Soccer-Court werden

Die TSG Impfingen ist eine große Familie. Man kennt sich, respektiert und schätzt einander und man hilft und unterstützt sich gegenseitig. Dies wurde bei der Generalversammlung deutlich.

Impfingen. Im Verlauf der gelungenen Veranstaltung gab es viele Berichte der einzelnen Abteilungen zu hören. Auch der Vorstand, dessen Mitglieder seit teilweise über 20 Jahren die Geschicke des Vereins lenken, berichtete über zahlreiche Höhepunkte. Bei den Neuwahlen wurde das bewährte Vorstandsteam mit neuen Beisitzern um drei Positionen verstärkt.

Im voll besetzten Sportheim begrüßte Vorstandsmitglied Otto Holch die Mitglieder und Gäste. In seinem Tätigkeitsbericht ließ Vorstandsmitglied Günter Trefs das vergangene Jahr Revue passieren. Er berichtete von den zahlreichen Veranstaltungen und Aktivitäten, mit denen die TSG das örtliche Leben bereichere. Auch die größte Investition des letzten Jahres, die Bewässerungsanlage des Sportplatzes, sei abgeschlossen und nach anfänglichen Schwierigkeiten laufe die Anlage reibungslos, wenn die Tauber nicht gerade Niedrigwasser habe.

Trefs berichtete von der Neuanschaffung einer Spülmaschine für das Sportheim. Auch ein neues Großprojekt stehe an: Aus dem Allzweck-Tartanplatz soll ein neuer Soccer-Court werden. Mit Kunstrasen, Toren, Vollbande, Fangnetz und Flutlicht werde dieser dann nicht nur für Fußball, sondern auch für Volleyball für die ganze Bevölkerung nutzbar sein.

Gute Nachwuchsarbeit

Die TSG baut auf den Nachwuchs, auch wenn durch die Lage des Courts in unmittelbarer Nähe zur Tauber der nötige Hochwasserschutz das ganze Projekt sehr kostspielig werden lässt. Hier ist man neben einzureichenden Zuschüssen vom Badischen Sportbund auch auf die Förderung der Stadt Tauberbischofsheim sowie Spenden von Sponsoren oder Privatleuten angewiesen. Mit seinem Dank an alle Verantwortlichen, Betreuer, Helfer und vor allem das Küchenteam mit Sepp Hartmann, Margot Wörner und Richard Hartmann schloss er seinen Bericht.

Schriftführerin Sandra Gärtner ergänzte die Ausführungen des Vorstands im Hinblick auf die fünf abgehaltenen Vorstandssitzungen.

Erfreuliches aus dem Jugendbereich berichtete Jugendleiter Volker Dosch. Im vergangenen Jahr habe die TSG Mannschaften für die Altersgruppen der Bambini, F-, E-, D-, C- und B-Junioren gestellt. Bei den D-, C- und B-Mannschaften wurde zusammen mit Hochhausen, Werbach und Distelhausen die Spielgemeinschaft „JSG Mittleres Taubertal“ gebildet. Die Zusammenarbeit gestalte sich hier sehr positiv, herausragend sei die Meisterschaft der C-Junioren in der Kreisliga Tauberbischofsheim. Besonders erfreulich sei, dass im nächsten Jahr voraussichtlich sogar eine A-Jugend Mannschaft gemeldet werden kann, was seit vielen Jahren nicht möglich war.

Rund 150 Kinder und Jugendliche treffen sich wöchentlich zum Training – über Nachwuchssorgen brauche sich die TSG demnach keine Gedanken zu machen. Dosch dankte allen Trainern und Betreuern für ihre Zeit und die geleistete Arbeit.

Zur Freude des Vorstands kann seit Herbst eine weitere Turngruppe für Mädchen in der Altersklasse 3. und 4. Klasse angeboten werden. Alicia Münzner, Emily Röckert und Elena Holch zeigen hier ihr Engagement und turnen wöchentlich mit 10 bis 15 Mädchen, wie Alicia Münzner in ihrem Bericht anführte. Auch für die Turngruppen der jüngeren Mädchen berichtete Elina Diehm in ihrem Bericht von viel Spaß bei Turnen, Tanzen und Spielen. Sie wird unterstützt von Lara Gärtner. Beide Gruppen, deren Betreuerinnen alle die Sportassistentenausbildung absolviert haben, bereichern mittlerweile auch den Impfinger Kinderfasching mit ihren Showeinlagen.

Vielseitig aktiv

Gemächlicher geht es in der AH-Gruppe der TSG zu, zumindest im sportlichen Bereich. Betreuer Alexander Diehm berichtete von lediglich vier absolvierten Spielen im vergangenen Jahr. Der Schwerpunkt habe auf dem geselligen Teil gelegen. Diehm berichtete von zahlreichen Aktivitäten und Ausflügen der Gruppe. Mit ihren Arbeitseinsätzen bei den Hähnchenabenden oder dem Spielfest unterstützt die Gruppe aber auch ihren Verein tatkräftig.

Für die Montagsturner trug Herbert Kreidl seinen Jahresrückblick vor. Er leitet die Gruppe bereits seit 1976. Mittlerweile hat sich altersbedingt der sportliche Schwerpunkt in der Gruppe von Gymnastik und Volleyball aufs Radfahren verlegt.

Erste Mannschaft erfolgreich

Auch die Gruppe der Mittwochs-Turnerinnen von Andrea Reinhard gibt es schon seit Anfang der 1970er Jahre und ist somit gemeinsam mit den Montagsturnern die wohl älteste Gruppierung innerhalb der TSG Familie. Reinhard berichtete von wöchentlichen Gymnastikstunden.

Peter Graf, Trainer der ersten Mannschaft, zog ein positives Fazit. Die Mannschaft, derzeit Tabellenzweiter in der Kreisklasse B, habe sich optimal entwickelt – auch dank guter Neuzugänge. Lob gab es für Torschützenkönig Milan Weiske (22 Treffer) und die vier Trainingsfleißigsten Manuel Lipski, Daniel Siehr, Mike Jung und David Zebralla. Insgesamt hob er den Zusammenhalt der Spieler hervor – auch die zweite Mannschaft leiste hier einen hervorragenden Beitrag. Er sei stolz, in Impfingen Trainer zu sein.

Schatzmeisterin Elke Gagalick gab im Anschluss einen Überblick über die finanzielle Situation der TSG. Die beiden Kassenprüferinnen Simone Neller und Monika Steck bescheinigten der Schatzmeisterin eine einwandfreie und vollständige Buchführung. Der Vorstand wurde daraufhin einstimmig entlastet.

Grußworte

Es folgten die Ehrungen (siehe auch Infobox). Otto Holch dankte den langjährigen Mitgliedern für ihre Verbundenheit und Treue zur TSG.

Da sich der gesamte Vorstand geschlossen zur Wiederwahl stellte, hatte Wahlleiter Dominik Carle bei den anschließenden Neuwahlen (siehe Infobox) keine Mühe. Carle dankte allen für ihre Bereitschaft zum Ehrenamt und der TSG für ihre vielschichtige Arbeit zum Wohle der Gemeinschaft.

Auch Bürgermeister Wolfgang Vockel sparte in seinem Grußwort nicht mit Lob an die TSG. Die Stimmung hier sei super und sehr harmonisch. Die unkomplizierte Zusammenarbeit innerhalb des Vereins funktioniere offensichtlich prima und im Hinblick auf das voll besetzte Sportheim merkte er an, dass man es erst einmal schaffen müsse, 13 Prozent seiner gesamten Mitgliederzahl als Gast bei der Jahreshauptversammlung zu haben. Solch ein Interesse würde er sich für so manche politische Veranstaltung wünschen. Der TSG als Verein gratulierte er zum 65-jährigen Vereinsbestehen und zu 40 Jahren Impfinger Sportheim.

Der Bürgermeister sicherte zur Freude der Versammelten bereits zu, dass die Stadt grundsätzlich gerne bereit sei, für den geplanten Soccer-Court im Rahmen der Sportförderung ihren Beitrag zu leisten. Er bat um eine baldige Vorlage der entsprechenden Zahlen, damit hier eine zügige Bearbeitung gewährleistet sei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.04.2019