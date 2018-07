Ausbildung zum Sozialfachmanager

Anzeige

Tauberbischofsheim.Das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk bietet ab 9. November wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Sozialfachmanager“ an. Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen.

Die insgesamt 700 Unterrichtseinheiten sind auf zwei Jahre verteilt, so dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden. Unterrichtsinhalte sind Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, Personal- und Rechnungswesen, Personalführung, Privat-, Gesellschafts-, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, EDV sowie Marketing, Management und Organisation.

Das Studium gilt auch als Qualifikationsnachweis für den Erwerb des Bachelor-Abschlusses an der Fernhochschule Hamburg und kann als Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte anerkannt werden.