Ausbildung zum Sozialfachmanager

Tauberbischofsheim.Das Institut für Sozialmanagement im Kolping Bildungswerk bietet ab dem 9. November wieder die zweijährige berufsbegleitende Ausbildung zum „Staatlich anerkannten Sozialfachmanager“ an. Im Unterschied zu anderen ähnlichen Bildungsgängen erwerben Absolventen einen anerkannten Bildungsabschluss, der mit einer staatlichen Prüfung abschließt.

Berufstätige aus einem sozialen, helfenden, pflegenden oder pädagogischen Beruf sowie Mitarbeiter in Gesundheits- oder Sozialverwaltungen können sich so qualifiziert weiterbilden. Ziel ist die Vermittlung von kaufmännischen Kenntnissen und Führungswissen zur Übernahme von leitenden Positionen im Sozialwesen.

Die insgesamt 700 Unterrichtseinheiten sind auf zwei Jahre verteilt, so dass Theorie und Praxis miteinander verbunden werden. Der Unterricht findet vierzehntägig freitags und samstags statt. Daneben sind Kompaktseminare von Freitag bis Sonntag Bestandteil der Ausbildung. Eine Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 23. Oktober, um 18.30 Uhr beim Kolping Bildungswerk in Tauberbischofsheim statt.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 13.10.2018