Ausbildungsstand kontinuierlich verbessert

Anzeige

Rechenschaftsberichte und Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr, Abteilung Impfingen.

Impfingen. „Keine andere Organisation schafft es, so viele Personen mit Material schnell und gezielt innerhalb kürzester Zeit an einen Ort zu bekommen. Aus diesem Grund wird die Feuerwehr in der Bevölkerung gebraucht und geschätzt“, so Michael Noe in seinem Grußwort. Vorausgegangen waren in der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Impfingen Übernahmen in die aktive Wehr sowie Beförderungen und Ehrungen.

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Daniel Winkler und einer Schweigeminute, in der man den verstorbenen Kameraden gedachte, gab Daniel Winkler seinen umfassenden Bericht des Abteilungskommandanten ab. Winkler sprach seinen Dank für die große Teilnahme an den monatlichen Übungen aus. Im Durchschnitt nahmen deutlich mehr Kameraden teil als noch vor einem Jahr. Auch für die Unterstützung durch die Vorsitzenden der Alterskameraden Otto Meininger und Herbert Müller dankte Winkler. Das Ausbildungsengagement Meiningers bei den monatlichen Übungen und den baulichen Veränderungen des Feuerwehrgerätehauses durch Herbert Müller seien nicht selbstverständlich, so Winkler. Für die Zukunft skizzierte Winkler die Erstellung eines Bedarfsplanes auf Initiative der Stadtverwaltung.