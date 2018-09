Ausflug und Projektchor

Tauberbischofsheim.Der Jahresausflug führte die Mitglieder des Männergesangvereins Liederkranz nach Heidelberg. Mit der Standseilbahn ging es zunächst hoch zum Schloss, wo jeder seine Zeit frei nutzen konnte. Mit dem Schiff schipperteman danach nach Neckarsteinach.

Von dort ging es mit dem Bus wieder nach Heidelberg. Hier gab es ein freudiges Wiedersehen mit Pfarrer Fritz Ullmer, der jahrelang in Tauberbischofsheim tätig war. Er führte die Sänger eindrucksvoll durch die Heilige- Geist - und Jesuiten Kirche, wo der Chor auch spontan ein Lied anstimmte.

Auf der Heimreise erfolgte noch eine Einkehr in eine Besenwirtschaft in Malsch. Dort ließ man den Tag bei fröhlichen Liedern ausklingen. Reiseführer Lothar Ries hatte alles gut im Griff, und der Tag war für Sangesfreunde und alle Gäste ein schönes Erlebnis.

Projektchor

Der Männergesangverein Liederkranz sucht für den 26. Dezember Mitsänger in einem Projektchor. Zusammen mit dem Jugendchor Mini-Maxis soll um 17 Uhr ein kleines Weihnachtskonzert gegeben. werden. Dazu findet für alle Interessenten, Muttis und Vatis, Omas und Opas, Tanten und Onkels, große und kleine Geschwister am Donnerstag 4. November, von 17.15 bis 18.15 Uhr im Winfriedheim in Tauberbischfosheim einen Kennenlernnachmittag und erste Probe.

Der Männergesangsverein Liederkranz probt unabhängig davon, jeden Mittwoch in der Schmiederstraße 18 (ehemalige Praxis Dr. Kraus) ab 19.30Uhr.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 22.09.2018