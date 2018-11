Außergewöhnliche Trainingseinheit

Tauberbischofsheim.Da staunte die Oberstufe der Karateka nicht schlecht, als ein ganz anderer Trainer vor ihnen stand, um das Training zu leiten. Der Freiburger Andreas Einecker, Schwarzgurtträger des 6. Dans, wie der hiesige Cheftrainer Schlatt, war beruflich in Heilbronn zugegen und nutzte die Gelegenheit, seinen alten „Kampfbruder“ im Taubertal zu besuchen.

Die beiden verbindet eine mittlerweile über 30-jährige, tiefe Freundschaft. Diese gipfelte neben unzähligen erfolgreichen gemeinsamen Teilnahmen an nationalen und internationalen Turnieren in dem Sieg des traditionsreichen Shotokan Cup in Bottrop. Heute widmen sich beide mehr dem Unterrichten der Kunst. Das Training von Einecker war geprägt von konditionsraubenden Wettkampfelementen nach der Methode Kiiskilä, die hier seltener trainiert wird und so einen interessanten Kontrast zum regulären Training bieten konnte.

