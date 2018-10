Ausstellung letztmals zu sehen

Alle Kunstwerke des Schülerwettbewerbs „150 Jahre Tauberbahn“ sind ab sofort im Landratsamt zu sehen. Die Wanderausstellung endet am Mittwoch, 21. November.

Tauberbischofsheim. Neben den Werken des Schülerwettbewerbs werden auch die Siegerfotos des Fotowettbewerbs der Fränkischen Nachrichten zum Tauberbahn-Jubiläum im Landratsamt gezeigt.

Dieser Wettbewerb fand parallel zum bundesweiten Fotowettbewerb „Blende“ statt. Insgesamt wurden 24 Fotos eingereicht, acht Siegerfotos wurden prämiert.

Der Fahrgastbeirat der DB Regionetz Westfrankenbahn GmbH präsentiert zudem eine Ausstellung mit dem Titel „So dampfte es einst im Taubertal“ in der Kaufmännischen Schule in Tauberbischofsheim.

Die Ausstellung zeigt die letzten Dampfrösser im Taubertal mit Aufnahmen von Ernst Bäppler und Wilfried Kohlmeier aus den Jahren 1970 bis 1975. Der Main-Tauber-Kreis feiert 2018 gemeinsam mit Städten und Gemeinden entlang der Tauberbahn sowie vielen ehrenamtlich Engagierten und der DB Regio-Netz Westfrankenbahn GmbH das 150-jährige Bestehen der Tauberbahn. Neben dem zentralen Festsonntag am 6. Mai, Vorträgen und Wanderungen wurde auch der Schülerwettbewerb ausgelobt.

Sehenswertes Ergebnis

Das sehenswerte Ergebnis mit allen eingereichten Arbeiten ging auf Wanderschaft und war zunächst im Rathaus in Lauda, dann im Rathaus in Bad Mergentheim, im Bahnhof in Wertheim und im Schulzentrum/Mediothek in Boxberg zu sehen. Nun hat sich die Wanderausstellung zu ihrer letzten Station ins Landratsamt Main-Tauber-Kreis in Tauberbischofsheim begeben.

Der Wettbewerb „150 Jahre Tauberbahn“ richtete sich an alle Schüler der Werk- und Realschulen sowie Gemeinschaftsschulen der neunten und zehnten Klassen und Schüler der elften Klasse der Gymnasien. Die Schüler sollten Arbeiten der darstellenden Kunst zum Thema „Eisenbahn im Main-Tauber-Kreis“ ausarbeiten.

Beteiligt haben sich 14 Klassen aus acht Schulen. Die Preisverleihung durch Landrat Reinhard Frank fand am 14. März im Kloster Gerlachsheim statt. Im Rahmen der Wanderausstellung werden alle eingereichten Arbeiten der Öffentlichkeit vorgestellt. lra

