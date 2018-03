Ausstellung zum letzten Mal geöffnet

Anzeige

Tauberbischofsheim.Die bisher sehr gut besuchte Ausstellung der Künstlergruppe „Sepia“ aus dem Raum Würzburg ist am Wochenende zum letzten Mal beim Kunstverein Tauberbischofsheim im Engelsaal, Blumenstraße 5, in Tauberbischofsheim geöffnet. Im Mittelpunkt der Werkschau stehen Malerei und Zeichnungen.

Der Name der Gruppe entstand aus Sympathie zu den Sepien, den Tintenfischen. Diese geselligen Tiere sind kreativ, stellen ihre Farben selber her, können diese ständig verändern und damit gestalten. Was sepiastische Vielfalt in der von Menschen gemachten Kunst zeigt, ist noch am Samstag, 24. März, von 10.30 bis 12.30 Uhr und am Sonntag, 25. März, von 14 bis 18 Uhr zu sehen.