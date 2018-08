Auszeit vom Alltag

Anzeige

Impfingen.Der CDU-Ortsverband Impfingen veranstaltet am heutigen Freitag und morgigen Samstag mit den Winzerfamilien Baunach und Hauck die vierte Impfinger „Sommerweinhocke“. Zum Genußstehen wieder edle Tropfen für die Gäste bereit.

Zum ersten Mal erstreckt sich die Sommerweinhocke“ über zwei Abende: Der Freitagabend steht unter dem Motto für Jung und Junggebliebene. Die überregional bekannte Band „The Uniques“ sorgt mit ihrem „Acoustic Rock“ für Stimmung. Am Samstagaben wird „Solino – acoustic pur“ für die Unterhaltung sorgen. Mit seinen Liedern konnte er auch schon im letzten Jahr die Gäste begeistern und zum tanzen bringen. Für das leibliche Wohl ist mit s kulinarische Schmankerln gesorgt. Auch eine Kaffeebar mit Kuchen wird die Gäste wieder erfreuen.

Beginn der Sommerweinhocke ist am Freitag ist um 19 Uhr sowie am Samstag um 17 Uhr. Am Samstag ist der Eintritt frei.