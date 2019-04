Badische Landesbühne zeigt „Die Glasmenagerie“

Tauberbischofsheim.Die Badische Landesbühne zeigt am Montag, 29. April, um 19.30 Uhr in der Stadthalle in Tauberbischofsheim „Die Glasmenagerie“ von Tennessee Williams. Amerika in der Großen Depression. Amanda Wingfield lebt mit ihren erwachsenen Kindern Laura und Tom in ärmlichen Verhältnissen in St. Louis. Tom arbeitet in einer Schuhfabrik und versucht, die Familie finanziell über Wasser zu halten. Der Vater hat sie schon vor langem verlassen. Den trostlosen Aussichten des Alltags entflieht jeder auf seine Weise: Tom träumt von einer Karriere als Schriftsteller, Amanda schwärmt von ihrer Jugend in einem Herrschaftshaus in den Südstaaten, die schüchterne Laura konzentriert sich auf ihre Sammlung zerbrechlicher Glastiere. Für sie sucht Amanda einen gut situierten Ehemann. Mit Jim, einem Arbeitskollegen von Tom, erscheint bei den Wingfields eines Abends nicht nur ein geeigneter Kandidat, sondern für alle auch die Projektionsfläche ihrer Sehnsüchte. Mit „Die Glasmenagerie“ schuf Williams ein „Erinnerungsspiel“ über den Wunsch jedes Menschen nach Selbstverwirklichung und persönlicher Freiheit. Es ist neben „Die Katze auf dem heißen Blechdach“ und „Endstation Sehnsucht“ das bekannteste Stück des preisgekrönten Autors. Karten: Schwarz auf Weiss, Telefon 09341/7768, E-Mail: schwarzaufweiss@tauberbuch.de. Bild: Peter Empl

