Balanceakt Ehrenamt

Tauberbischofsheim.Die Ökumenische Fachstelle für Flüchtlingshilfe im Main-Tauber-Kreis veranstaltet am Samstag, 20. Juli, von 11 bis 15 Uhr, eine Ideen- und Austauschbörse für ehrenamtlich Engagierte im Bereich Flüchtlingshilfe sowie Ehrenamtliche aus anderen sozialen Bereichen. Veranstaltungsort ist das Netzwerk Familie Tauberbischofsheim, Schmiederstraße 25, in Tauberbischofsheim. Neben Impulsen der Referenten bleibt viel Raum für eigene Erfahrungen. Informationen, Rückfragen und Anmeldung bis zum 18. Juli an Guido Imhof, g.imhof@caritas-tbb.de, Telefon 09341/92201060 oder Daniel Gehrlein, daniel.gehrlein@diakonie.ekiba.de oder Telefon 09341/928015.

