Barocke Sprachgewalt und dynamische Disposition

Tauberbischofsheim.Die Marimba stand ganz im Mittelpunkt des jüngsten Schlosskonzerts, des ersten in diesem Jahr in einem zur Freude des Veranstalters randvoll besetzten Rathaussaal.

Das mächtige Instrument mit seinen unterschiedlich langen Holzklangplatten und darunter angeordneten Resonanzröhren beherrschte das Podium, etwas weiter hinten gruppierten sich die Mitglieder des Streichorchesters „Sinfonietta Köln“ unter ihrem Leiter Cornelius Frowein, hier bestens eingeführt, vor gut vier Jahren waren sie das letzte Mal zu Gast. Der Star des Abends kam allerdings aus Stuttgart in Person der international erfolgreichen, vielfach preisgekrönten Marimba-Virtuosin Katarzyna Mycka, die mit einer Weltklassevorstellung das Publikum im Saal begeisterte.

Den beschwingten Beginn machte die „Sinfonietta“, mit gerade mal zwei Celli und einem Kontrabass ein recht sparsam besetztes Streicherensemble, dessen duftiger und stofflicher Klang im Rathaussaal ausgezeichnet zum Tragen kommt, mit Mozarts dreisätziger Jugendsinfonie KV 195, mit pointierter Rhythmik, einem variablen Mittelsatz und einem munteren Rondo-Finale. Für die folgenden „Bagatellen“ aus op.6 von Bela Bartok, von Cornelius Frowein für Streicher und Schlagzeug neu arrangiert, kamen zwei Perkussionisten am linken und rechten Flügel des Orchesters hinzu. Die hier vorgestellten sechs Beispiele von insgesamt 14 gefielen durch den einfallsreich kombinierenden Einsatz des effektvoll eingesetzten Schlagwerks und die lebendige Charakterisierung: So etwa in den brüsken Dissonanzen und der spannungsreichen Dynamik des zweiten Allegro, dem ausdrucksvoll schleppenden Lento oder dem ebenso schnellen wie grotesken Walzer zum Abschluss.

Die Orchesterfassung der „sieben spanischen Volkslieder“ von Manuel de Falla im zweiten Teil musste leider ohne Sängerin auskommen, dessen ungeachtet traf die „Sinfonietta“ überzeugend den Volkston und die regional wechselnden Stimmungen: Die eigentümlich rituelle Ausgelassenheit der Allegro Tanzsätze, den dunkel mahnenden Ernst eines Liedes aus Asturien oder den gedämpften Ton und zärtlichen Liebreiz eines Wiegenlieds.

Zurück zur Marimba, deren eher stumpfer, farblich allerdings sehr variabler Klang mit seinem exotischen Zauber für eine Interpretation von Bachs Klavierkonzert d-moll nicht unbedingt geeignet erscheint.

Nicht so bei Katarzyna Mycka, die mit ihren vier Schlägeln in den schnellen Ecksätzen nicht nur ihre atemberaubende Technik demonstrierte, sondern sie mit souveräner dynamischer und klangfarblicher Disposition, Transparenz, plastischer Durchformung der Stimmen und barocker Sprachgewalt vereinigte. Allenfalls im langsamen Satz kamen die Möglichkeiten der Marimba aufgrund ihres geringen Nachhalls manchmal an ihre Grenzen, um so hinreißender dann das brillante, von Temperament und Spielfreude funkelnde Finale. Die 2007 entstandene „Sugaria“ des französischen Perkussionisten Eric Sammut, ein Werk für Streicher, Marimba und zusätzlichem Schlagwerk, vereinigt grenzüberschreitend alle möglichen Stilrichtungen von Jazz über Latin bis zu Klassikeinflüssen und wartet dazu mit reizenden, eingängigen Melodien auf.

Im Programm stand es sozusagen für die „Kür“ – als virtuoses Paradestück für eine Ausnahmemusikerin und vielfarbig funkelndes Feuerwerk voller Scherze und Anspielungen, eine Demonstration wunderbar gelöster Spiellaune. Stürmischer, nicht enden wollender Schlussbeifall im Rathaussaal, der mit zwei Zugaben belohnt werden musste. the

