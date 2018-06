Bauarbeiten auf Radwegen

Anzeige

Tauberbischofsheim.Mehrere Baumaßnahmen stehen in diesem Frühjahr und Sommer entlang der Tauber und rund um Tauberbischofsheim an. Nach den Bauarbeiten in Richtung Lauda folgen nun Baumaßnahmen entlang des Odenwald-Madonnen-Radwegs, die zu Umleitungen der Radwege führen.

Damit Radler trotz der Baustellen sicher und bequem Tauberbischofsheim erreichen können, wurde eine alternative Radstrecke ausgeschildert.

Aus Richtung Dittigheim kann der Radweg unterhalb des Höhbergs in Richtung Königheim von Radfahrern nicht genutzt werden. Diese müssen bereits ab Höhe der Sportplätze unter der B 27 hindurch, auf den Spuren des Radwegs „Der Klassiker“ und dann über die Hauptstraße und die Königheimer Straße ausweichen. Aus Richtung Dittwar wird die Unterführung unter der B 27 beim Bahnhof Dittwar befahren, um in die Königheimer Straße zu gelangen. Je nach Baufortschritt wird die Umleitung bis Ende September andauern.