Bauarbeiten vor Abschluss

Tauberbischofsheim.Das Regierungspräsidium Stuttgart führt momentan eine Fahrbahndeckenerneuerung auf der L 504 zwischen dem Knotenpunkt L 504/K 2816 (südlich Dienstadt) und dem Zipfkreisel in Tauberbischofsheim durch (die FN berichteten).

Die Arbeiten hatten termingerecht am 15. April begonnen. Die Baufirma baute am Wochenende die Asphaltdeckschicht ein, so dass der Berufs- und Schulbusverkehr seit Montag wieder auf dem sanierten Streckenabschnitt fahren kann.

Die noch ausstehenden Restarbeiten werden bis Freitag, 3. Mai, abgeschlossen. Das Land investiert insgesamt rund 400 000 Euro in die Maßnahme.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 02.05.2019