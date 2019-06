Baugebiet „Wanne“ soll erweitert werden

Dienstadt.Aufschlussreiche Gespräche ergaben sich bei der Wahlveranstaltung von Wolfgang Vockel, der sich den Dienstädtern im Dorfgemeinschaftshaus am Donnerstag für eine weitere Amtszeit empfahl. Dazu erhielten die FN vom Bewerber um das Amt des Bürgermeisters folgenden Bericht:

Zu den lokal besonders interessierenden Themen gehört die Erweiterung des Baugebiets „Wanne“, die den Dienstädtern am Herzen liegt und die er dem Gemeinderat für das kommende Jahr vorschlagen werde. Im Unterhaltungs- und Ausbaubereich stehe die Sanierung des Königheimer Wegs ebenso auf der Tagesordnung.

Die Sanierung des kleinen Sees innerhalb der Freizeitanlage von Hund e.V. habe er als Projekt für den Fördertopf angemeldet, mit dem Ausgleiche für die Errichtung von Windenergieanlagen finanziert werden.

„Die Anlage ist sehr schön und ein Magnet, aber die Biologie des kleinen Sees sollte verbessert werden. Da möchte ich dem Verein helfen. Wir warten auf die Zusage der Förderung,“ so Vockel, der die wiederholten Eigenleistungen der Dienstädtern bei innerörtlichen Gestaltungen als vorbildlich hervorhob.

Verschiedene Themen in der Kernstadt interessierten die Dienstädtern Bürger. Vockel erläuterte seine Konzepte für das Areal der unteren Altstadt und die übrige Innenstadt.

In der Veranstaltung meldete die Herzsportgruppe einen wachsenden Bedarf an zusätzlichen Sporthallenflächen und -zeiten an. Gleichlautende Wünsche kämen auch von anderen Vereinen und Abteilungen. Grundlage für das weitere Vorgehen soll eine aktualisierte Sportstättenbedarfsplanung werden, so Vockel.

Diese werde erforderlich, weil er versuchen werde, den Vereinsbelangen Rechnung zu tragen. „Unserer Stadt wird von außen eine vorbildliche Sportförderung attestiert“, so Vockel.

Zudem ging er auf die anstehenden Investitionen der Stadt in den beiden wichtigen Bereichen Betreuung und Bildung ein.

Das Investitionsprogramm für Schulen und Kindergärten sei ambitioniert, aber für ihn alternativlos, um die Familienfreundlichkeit und hohe Qualität zu sichern und weiterzuentwickeln.

Eine Grundlage der Leistungsfähigkeit der Stadt sei die Tauberbischofsheimer Wirtschaft, die sich bei den Arbeitsplätzen auf dem bisher höchsten Stand befinde und mit der er im engen Schulterschluss sehr gut zusammenarbeite.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.06.2019