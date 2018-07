Bedeutung der Digitalisierung

Anzeige

Tauberbischofsheim.Kein Tag vergeht, an dem nicht in den Medien der Begriff „Digitalisierung“ auftaucht. Zu diesem Thema veranstaltet die Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken in Kooperation mit der Stadt Tauberbischofsheim am Dienstag, 17. Juli, um 19 Uhr im Technologie- und Gründerzentrum, Am Wört 1, in Tauberbischofsheim, eine Informationsveranstaltung mit Stefan Krebs, CIO und Beauftragter der Landesregierung für Digitalisierung. Das Thema seines Vortrages lautet: „Welche Bedeutung hat die Digitalisierung für die Bürger und für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg?“ Nach der Begrüßung durch Bürgermeister Wolfgang Vockel wird Frank Stroh, stellvertretender Beiratsvorsitzender der Bürgerinitiative pro Region Heilbronn-Franken, in das Thema einführen. Ziel ist es, den Bürgern Informationen zum Thema Digitalisierung zu geben, abseits technischer Begrifflichkeit und Übertragungsraten. Gleichzeitig will pro Region aber auch die Chancen der Digitalisierung den Menschen näher bringen.