Bei Fackelschein Glanzlicht gesetzt

„Start frei“ – mit diesem schwungvollen Marsch von Ernst Mosch und seinen Egerländer Musikanten, arrangiert von Gerald Weinkopf, eröffnete die knapp 30-köpfige Hochhäuser Kapelle unter der bewährten Leitung von Dirigent Bernd Eckert den ersten Teil eines Programms, das man sich in einer relativ kurzen Probephase erarbeitet habe, wie der Vorsitzende hierzu festhielt. Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Wendelin Bundschuh führte Schriftführerin Birgit Schubert in gewohnt souveräner Manier als routinierte Moderatorin erneut mit viel Hintergrund-Informationen zu den einzelnen Titeln durchs Programm.

Musikalisch ging es weiter mit der „Finkensteiner Polka“ (Arrangement A. Pfluger), dem Ernst-Mosch-Walzer „Böhmischer Wind“ (Gerald Weinkopf), der Solisten-Parade „Register-Show“ (Willy Lange), bei der alle Instrumente ihren eigenen Part beisteuerten, quasi einer Art Bahnfahrt quer durch die USA, hier „Oregon“ (Jacob de Haan), bis zu einem Potpourri mit Mega-Hits des unvergessenen „Moonwalkers“ und „King of Pop“ Michael Jackson (Frank Bernaerts), ehe der Klangkörper noch die Extraschicht „Böhmischer Traum“ zur Aufmunterung des derzeit schwer gehandicapten sonstigen Schlagzeugers Dietmar Mechler einlegte.

Vor der für alle zum Kraftauftanken notwendigen Pause nutzte man noch die Gelegenheit, einen Ehrungsblock mit der Übergabe von Abzeichen, Urkunden und Präsenten einzuschieben, zuerst durch den Musikverein, für den Wendelin Bundschuh den nach einstiger lokaler Ausbildung seit zehn Jahren aktiven Posaunisten Christian Höpfl und die im Vorstand tätige Ulrike Teller für 30-jährige Mitgliedschaft würdigte. Für sie gab es die Ehrennadel in Silber wie danach auch für die seit 25 Jahren aktive Andrea Lippert (Klarinette), bevor gleich vier sogenannte „50er“ verdientermaßen die Szene beherrschten.

„Ein halbes Jahrhundert aktives Musizieren, das bedeutet, in etwa 1500 Auftritte mit der Kapelle und rund 2200 Proben absolviert zu haben, eine stolze Leistung plus die Mitwirkung an unzähligen Veranstaltungen“, hob der Vorsitzende hervor, verbunden mit der Anmerkung, dass zu diesem wichtigen Anlass der Blasmusikverband Tauber-Odenwald-Bauland „in großer Besetzung“ anrückte. Von geschätzt 15 000 eingebrachten Stunden sprach dabei Präsident Herbert Münkel (Schloßau), als er mit seinem Vize Alois Schreck (Königheim) und dem Ehrenpräsidenten Gerhard Münch (Mudau) jeweils die Große Goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusik überreichte.

Mit einem kurzen geschichtlichen Rückblick auf 1968 unterstrichen die Repräsentanten die herausragende Zeitspanne der Jubilare, die „diesen Rahmen durch ihre langjährige Treue zur Blasmusik allemal verdienten“, um danach Karl Bundschuh (Bariton), Walter Krank (Flügelhorn), Gerold Schubert (Tuba) und nicht zuletzt ebenso Thomas Ditzenbach (Trompete) entsprechend auszuzeichnen, wozu man prägende Funktionen des 63-Jährigen auflistete – so Schriftführer (von 1976 bis 1987), Vorsitzender (1987 bis 2014) und nach vorheriger zwischenzeitlicher Stabführung seit 1996 erneut Vizedirigent.

Unter dem jetzigen musikalischen Leiter Bernd Eckert setzte die Formation daraufhin zum Auftakt des zweiten Abschnitts einen weiteren Akzent mit dem Stück „76 Trombones“ (Naohiro Iwai), gefolgt vom Walzer-Potpourri „Die wunderbaren Jahre“ (Walter Tuschla), Frank Sinatras „My Way“ (Karl-Heinz Bell) mit dem Trompeten-Solisten Thomas Ditzenbach, der Polka „Auf der Pfingstwiese“ (Timo Dellweg) sowie den jeweils von Kurt Gäble arrangierten Medleys „Pur in Concert“ und „Les Humphries in Concert“, je glänzend interpretierte Beiträge, wobei man zuletzt die aus Bietigheim-Bissingen stammende Band in das Blickfeld rückte und vor allem auch an die vorwiegend in den 70ern agierende Multi-Kulti-Truppe im Hippie-Format erinnerte.

Bei bester Stimmung im Auditorium wollte so der Beifall fast kein Ende nehmen, natürlich noch bekräftigt durch lautstarke „Zugabe“-Rufe, die das Ensemble dazu veranlassten, noch zwei Nummern draufzupacken.

Nach dem „Egerländer Traum“ schloss sich ein Paket mit Pop-Klassikern aus dem Land in Stiefelform an – „Italo“ nannte sich somit der Schlussakkord eines beschwingten Serenaden-Konzertes, mit dem der Musikverein Hochhausen bei teilweise Fackelschein sein Licht berechtigterweise erneut nicht unter den Scheffel stellte. bix

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 29.06.2018