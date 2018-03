Beim Mädchentag „DIYs“ angefertigt

Anzeige

Tauberbischofsheim.Unter dem Motto „Ostern“ fand am vergangenen Samstag fand wieder ein Mädchennachmittag im städtischen Jugendhaus statt. Elf Mädchen waren der Einladung gefolgt um „DIYs“ (Do-it-yourself) anzufertigen.

Unter der Anleitung von Jugendhausleiterin Claudia John stellten sie frühlingshafte Keramikformen aus einer besonderen Gießmasse her, verzierten sie mit coolen Schriften und Bildern und bastelten bunte Girlanden aus Muffin-Formen und Trinkhalmen in fröhlichen Farben. Passend zu Ostern wurden auch leckere Möhrenmuffins gebacken, Ostereier verziert und Eierbecher bemalt. Alle Mädchen waren begeistert bei der Sache. Das nächste Samstagsevent ist am 21. April „Handlettering Teil 2“ mit Schwerpunkt „Muttertag“.