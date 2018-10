Beim Tanz in den Mai kennengelernt

Tauberbischofsheim.Zur goldenen Hochzeit überbrachte Bürgermeister Wolfgang Vockel dem Ehepaar Hedwig und Robert Weniger die Glückwünsche der Stadt mit einem Präsent sowie einer Urkunde des Ministerpräsidenten.

Das Paar hat sich 1965 beim Tanz in den Mai kennen und lieben gelernt, als Hedwig Weniger, geborene Schlagmüller, die Gruppe der Landjugend, in der Robert Weniger vertreten war, bediente. 1968 heirateten die beiden in Gerichtstetten, wo Robert Weniger über viele Jahre im Heimatverein verantwortlich aktiv war. Vor allem die Pädagogik liegt der Familie im Blut, denn nicht nur das Ehepaar, sondern auch ihre zwei Söhne haben Gefallen an dem Lehrerberuf gefunden. Neben und nach seiner 20-jährigen Tätigkeit als Schulleiter der Riemenschneider-Realschule in Tauberbischofsheim mit bis zu 820 Schülern engagierte sich Weniger ebenso wie seine Frau in der Stadt. Während sie sich besonders in der katholischen Kirchengemeinde St. Martin einbrachte, übernahm er nach seiner Schulleitertätigkeit den Vorsitz im CDU-Stadtverband.

Große Freude bereiten dem Paar ihre fünf Enkelkinder, aber ebenso strahlen beide, wenn sie über die zahlreichen Reisen berichten, die das Ehepaar bisher unternommen hat und noch vor ihnen liegen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 27.10.2018