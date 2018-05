Bekannte Lieder in satirischem Gewand

Anzeige

Die Musikkabarettisten von „Mistcapala“ servierten am Mittwochabend den Gästen in der Alten Füllerei in Distelhausen „Wurst statt Käse“ – allerdings in satirischer Form.

Distelhausen. Im zuerst abgedunkelten Raum kamen „Mistcapala“ mit einem Lied zum Auftakt auf die Bühne der „Alten Füllerei“ und sorgten dabei schon zum Auftakt für gute Laune. Die Jungs mit ihrem lichten Haar seien ein gutes Beispiel für die Überalterung der Gesellschaft, so einer der Akteure mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht. Für die Mannen gebe es auch nur noch Granufink statt Champagner oder wie ihr Programm schon sagt „Wurst statt Käse“.

Eine Nation in Europa sei besonders stolz auf seinen produzierten Käse und das seien die Schweizer. Die Sturheit der Eidgenossen wurde mit einer Zöllner-Szene dargestellt und endete schließlich in einem Schweizer Grenzkonzert – ganz zur Freude des Publikums in keltischem Sound mit unterfränkischem Dudelsack.