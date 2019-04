Benedikt Kuhn löst Manuel Fink als Vorsitzenden ab

Dienstadt.Die Jahreshauptversammlung der Musikkapelle Dien-stadt wurde im Proberaum abgehalten. Wichtigster Tagesordnungspunkt waren Neuwahlen. Benedikt Kuhn löste Manuel Fink als Vorsitzender ab.

Nach der Begrüßung durch den Vorsitzenden Manuel Fink und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder der Musikkapelle folgte der Bericht über die Auftritte und Unternehmungen des Vereins. Schriftführerin Janina Hauck blickte zurück auf das umfangreiche Programm im vergangenen Jahr. Herauszuheben sind das Jakobifest, die Auftritte beim Ploofest in Impfingen sowie beim Fischerfest in Niklashausen. Ein weiterer Höhepunkt war der zweite Abend der Blasmusik in Dienstadt, an dem die „Montagsspieler“ sowie die Musikkapelle Dienstadt den Zuhörern ein unterhaltsames Programm boten.

Vorsitzender Manuel Fink betonte zunächst, wie besonders die Leistungen der Musikkapelle sind, die sie trotz der kleinen Mitliederzahl von 15 aktiven Musikern und zwei festen Aushilfen erbringt. Wichtig sei bei solch einer kleinen Kapelle vor allem, dass jeder Musiker Engagement einbringt, da nur so der Verein weiter kommen könn. Da in der heutigen Zeit alles sehr schnelllebig ist, sei es wichtig, dass man in der Kapelle zusammenhält und gemeinsam macht, was Spaß macht. Die Vereinstätigkeit soll dabei ein Ausgleich zum Berufsleben sein und daher Freude bringen und keine Belastung sein.

Sehr positiv hob Manuel Fink in seinem Bericht hervor, dass die Musikkapelle Dienstadt nun über eine Homepage verfüg. Im Jahr 2018 wurde außerdem die Anlage der Musikkapelle erweitert, so dass nun jeder Musiker mit einem Mikrofon ausgestattet ist.

Der musikalische Leiter Johannes Hauck hielt seinen Bericht kurz, da er den Musikern in jeder Musikprobe ein Feedback gibt. Johannes Hauck fasste das Jahr 2018 als ein ereignisreiches Jahr zusammen, bei dem die Kapelle einige Termin gespielt und sich dabei gut nach außen präsentiert hat. Um weiter einen musikalischen Erfolg erzielen zu können, sei es wichtig, dass jeder Musiker an sich selbst arbeitet und seine eigene Leistung reflektiert, so dass man diese auch verbessern kann. In seiner Vorschau auf 2019 erwähnt er, dass es musikalisch wie im Jahr 2018 weiter gehen wird, jedoch einige moderne Stücke hinzukommen werden.

Abschließend sprach er an Susanne Fink und Roland Geier einen besonderen Dank aus, da diese bei den Auftritten die Moderation übernehmen.

Finanziell erzielte die Musikkapelle ein positives Ergebnis, wie der Kassenbericht von Roland Geier ergab. Die Kassenprüfer Günter Freund und Marian Wennes bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung und beantragten die Entlastung des Vorstands, die die Versammlung erteilte.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Vorsitzender: Benedikt Kuhn; 2. Vorsitzende: Janina Hauck; Kassenwart: Roland Geier; Schriftführer: Marian Wennes; Jugendwart: Maximilian Geier; Beisitzer: Manuel Fink, Leon Wennes und Kassenprüfer Günter Freund, Rainer Zwerger. Nahezu alle Wahlen fanden öffentlich statt, lediglich die Wahl der Beisitzer wurde aufgrund der vielen Wahlvorschläge geheim durchgeführt.

Manuel Fink erhielt anschließend als Dank für seine langjährige Tätigkeit als Vorsitzender ein Geschenk. Er selbst bedankte sich für das Vertrauen, das ihm in den letzten sechs Jahren entgegengebracht wurde. Er führte aus, dass er bei seiner Tätigkeit als Vorsitzender viele Erfahrungen gesammelt habe, die ihm keiner mehr nehmen könne. Dies behalte er in guter Erinnerung. Manuel Fink bedankte sich außerdem bei allen Vereinsmitgliedern die auch außerhalb des Vorstands kleinere Aufgaben übernommen haben.

Ortsvorsteher Herbert Häfner dankte der Kapelle für ihre Beiträge in der Dorfgemeinschaft. Er appellierte an alle aktiven Musiker, wie bisher weiter zu machen, da es Spaß mache, der Musikkapelle Dienstadt zuzuhören. Er hoffte weiterhin auf einen guten Zusammenhalt, so dass es mit der Musikkapelle Dienstadt weiter aufwärts geht.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 01.04.2019