Benjamin Moser im Rathaussaal

Tauberbischofsheim.Der Pianist Benjamin Moser gastiert am Samstag, 17. März, um 20 Uhr im Rathaussaal in der Reihe Tauberbischofsheimer Schlosskonzerte. Der Tastenpoet spielt drei Sonaten der klassisch- romantischen Epoche von hohem musikalischen Anspruch und ergreifendem Ausdruck, von Beethoven die frühe Opus 10, 2 in F-Dur und die späte Opus 101 in A-Dur und von Schubert die ausladende G-Dur, welche bezeichnenderweise auch „Fantasia“ genannt wird. 2007 war das Jahr, in dem Benjamin Moser mit Preisen bei zwei der bedeutendsten Wettbewerbe, dem Tschaikowsky Wettbewerb in Moskau und dem „Young Concert Artists“ in New York international Aufsehen erregte. Seine Technik ist souverän, aber ganz im Dienst eines interpretatorischen Ernstes, der ihm einen besonderen Rang in der Riege der jungen Pianisten eingebracht hat.