Benjamin Schneider vereidigt

Würzburg/Tauberbischofsheim.Benjamin Schneider wurde in der jüngsten Stadtratssitzung in Würzburg als neuer berufsmäßiger Stadtrat vereidigt. Schneider tritt somit die Nachfolge von Professor Christian Baumgart an, der bisher Hoch- und Tiefbau, Baurecht und Bauaufsicht sowie die Stadtplanung verantwortete und dessen Dienstzeit im Oktober endete.

Der neue Baureferent hat seit seiner Wahl Ende März bereits eine intensive Übergabe- und Einarbeitungsphase hinter sich. Er nahm an der verwaltungsinternen Haushaltsklausur teil wie auch an den vorbereitenden Ausschüssen im November. Schneider war seit 2014 Dezernent für Immobilienwirtschaft, Abfallwirtschaft und Straßenbau beim Landratsamt in Tauberbischofsheim.

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt begrüßte Schneider in der fünfköpfigen Referentenriege der Stadtverwaltung und wünschte ihm für den Start und die Führung von rund 300 Mitarbeitern alles Gute.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.11.2018