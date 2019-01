Bereicherung des kulturellen Lebens

Die Ehrung langjähriger aktiver Musiker stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung der Impfinger Musikanten.

Impfingen. Unter der Leitung des Vorsitzenden Timo Baunach fand die Jahreshauptversammlung der Impfinger Musikanten im Sportheim statt.

Timo Baunach begrüßte neben den aktiven und passiven Mitgliedern auch zahlreiche Vertreter der lokalen Politik sowie der örtlichen Vereine. Nach dem Totengedenken fanden die Ehrungen statt, die nach einigen Grußworten durch den Verbandspräsidenten Herbert Münkel sowie dem Vorsitzenden Timo Baunach durchgeführt wurden.

Verdiente Mitglieder geehrt

Für zehn Jahre aktives Musizieren wurde Johanna Kuhn, für 15 Jahre Antonia Dieno und für 25 Jahre Theresia Würzberger und Armin Heid geehrt. Armin Heid war außerdem lange Jahre als Beisitzer und Vorsitzender tätig.

Für 50 Jahre aktives Musizieren wurden Hubert Baunach, Lothar Baunach, Dr. Michael Lippert, Gerhard Lippert, Stefan Müller und Werner Scheidler geehrt. Timo Baunach gab einen kurzen, aber sehr interessanten Rückblick auf die Anfänge der Musikkapelle Impfingen in den 60er Jahren bis heute und stellte jeden Jubilar und seine musikalische Laufbahn kurz persönlich vor. Nach Dankesworten durch den Verbandspräsidenten Herbert Münkel und dem Vorsitzenden Timo Baunach erhielten alle eine Urkunde und ein kleines Präsent.

Außerdem bedankte sich Baunach beim musikalischen Leiter der Impfinger Musikanten, Helmut Hirch, für 35 Jahre Dirigententätigkeit, Probenleitung und vieles mehr mit einer Urkunde und einem Präsent.

Anschließend gab er einen interessanten und umfassenden Rückblick auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Er berichtete von insgesamt 16 öffentlichen Auftritten. So spielten die Impfinger Musikanten am Weißen Sonntag in der Impfinger Kirche, beim Platzkonzert in Tauberbischofsheim, an einem Polterabend und an der Hochzeit eines aktiven Musikanten, beim ersten Frühschoppen des Kirchenbaufördervereins Impfingen und am Oktoberfest des TSV Werbach. Auch bei allen drei wichtigen Messen in der Region, der Königshöfer Messe, der Michaelis Messe in Wertheim und der Martini Messe in Tauberbischofsheim, war die Musikkapelle wieder musikalisch vertreten. Es galt aber auch wieder kirchliche Termine wahrzunehmen. So wurde bei der Flurprozession an Christi Himmelfahrt, bei der Fronleichnams- und Jakobusprozession, beim Gräberbesuch an Allerheiligen, beim St.-Martins-Umzug und an der Christmette am Heiligen Abend in der Impfinger Kirche gespielt.

Gesellschaftlich und kulturell engagierte sich die Musikkapelle beim Aufstellen des Maibaums mit Maibaumfest sowie beim traditionellen Ploofest. Auch sportlich war man wieder aktiv. So belegte man bei der Schlauchbootrallye der DLRG Impfingen beim Mühlkanalfest den hervorragenden zweiten Platz. Anschließend berichtete Kassenwart Stefan Müller von einer soliden und ordentlichen Kassenführung, weshalb die beiden Kassenprüfer Klaus Spies und Holger Fünkner nicht nur die einwandfreie Kassenführung bescheinigten, sondern auch die Entlastung des gesamten Vorstands beantragten. Sie wurde von den Mitgliedern im Sportheim einstimmig erteilt.

Für die 2020 anstehenden Neuwahlen stellte sich Ortsvorsteher Dominik Carle bereit, die Wahlen als Wahlleiter durchzuführen. In seinen Grußworten überbrachte er nicht nur die Grüße von Bürgermeister Wolfgang Vockel, sondern beglückwünschte auch die geehrten Musikanten. Außerdem bedankte er sich bei der Musikkapelle nicht nur persönlich, sondern auch im Namen des Ortschaftsrates und der Impfinger Bevölkerung für die Bereicherung des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens in Impfingen.

Weitere Dankes- und Grußworte sprachen Ute Baunach im Namen des Pfarrgemeinderates und Elisabeth Heid im Namen des Kirchenbaufördervereins. Ein besonderer Dank ging hierbei an Ramona Umminger, Theresia Würzberger und Helmut Hirsch für die Mitgestaltung des schönen Adventskonzerts. Der Vorsitzende des Heimatvereins und ehemalige Ortsvorsteher Gottfried Wühr gratulierte den Geehrten und hier ausdrücklich den Mitglieder, die seit 50 Jahren dabei sind.

Im Namen aller Musiker bedankte sich der Schriftführer Armin Heid bei den beiden Vorsitzenden für ihre Arbeit und überreichte ihnen ein kleines Präsent. ah

