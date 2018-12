Bernhard Ganz mit 85 Jahren immer noch fit

Dittigheim.Im Rahmen der Jahresabschlussfeier der Jedermann-Gruppe des TV Dittigheim fand traditionell die Übergabe der Sportabzeichen statt. Hierzu waren auch die Partner eingeladen.

Nach der Begrüßung und Totenehrung folgten die Rückblicke auf 2018 von Klaus Seidenspinner. Bei den Wanderungen haben zwischen 15 bis 42 Personen zwischen 50 bis 87 Jahren teilgenommen haben. Die Jedermann-Gruppe besteht zur Zeit aus 24 aktiven und zwei passiven Mitgliedern. Das Durchschnittsalter beträgt 73 Jahre und würde eine „Verjüngung“ gut vertragen. Zu den 42 Trainingsabenden kamen im Schnitt durchschnittlich 16 Teilnehmer.

Es folgte die Übergabe der Sportabzeichen durch Jutta Hellmuth, Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Tauberbischofsheim. Besonders erwähnenswert ist, dass Bernhard Ganz mit 85 Jahren, der älteste Aktive, zum 34. Mal das Sportabzeichen abgelegt hat. Weitere Sportabzeichen wurden an folgende Jedermänner überreicht: Heinz Mott (25 Wiederholungen), Walter Mühldräxler (9), Gottfried Hepp (31), Egon Vollrath (3), Bernd Irmer (23), Willi Mages (14), Wolfgang Schimpf (5), Bernhard Ganz (34), Dieter Hellmuth (38), Walter Frank (35), Berthold Keller (8), Klaus Seidenspinner (11) und Otto Seitz (4). Prüfberechtigt für das Deutsche Sportabzeichen sind Heinz Geisler, Dieter Hellmuth und Bernd Irmer.

Beginn der Jedermann-Gruppe-Treffen ist am Dienstag, 8. Januar, um 16,30 Uhr mit der Nachtwanderung und Einkehr mit Partnern und Freunden. Die Trainingsabende beginnen am Dienstag, 15. Januar, von 18 Uhr bis 19,15 in der Turnhalle.

