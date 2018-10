Bernhard Haag seit 40 Jahren Polizist

Main-Tauber-Kreis.Kriminalhauptkommissar Bernhard Haag ist der Leiter der Kriminalprävention in Tauberbischofsheim. Der 58-Jährige trat vor 40 Jahren seine Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei in Göppingen an und war danach zunächst beim Streifendienst in der Landeshauptstadt Stuttgart.

Im Jahr 1988 wechselte er zum Streifendienst des Polizeireviers Tauberbischofsheim, fünf Jahre später begann er seine Karriere bei der Kriminalpolizei bei der Kriminaltechnik und beim Dezernat Kapitaldelikte. Nach seinem Studium ermittelte der frisch gebackene Kriminalhauptkommissar weiter bei der Kripo im Taubertal. 2014 wurde dem Grünsfelder die Aufgabe der Kriminalprävention übertragen. Er ist zentraler Ansprechpartner für Jugendschutz und Kindswohlgefährdung. pol

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.10.2018