Berufliche Schulen rüsten sich für Wirtschaft 4.0

Nachwuchskräfte müssen diese veränderten Produktionsweisen, die auch das Handwerk und die Dienstleister betreffen, erlernen. Neben der Praxis ist vor allem auch das theoretische Wissen notwendig. Es geht um die EDV-gestützte Steuerung und das Zusammenführen der einzelnen Produktionsvorgänge zu einem Ganzen. „Im Beruflichen Schulzentrum in Bestenheid ist bereits der erste Schritt mit der dort eingerichteten Produktionsstraße System 4.0 erfolgt“, erklärt Landrat Reinhard Frank. Die dort installierte Anlage wird von Schulleiter Manfred Breuer und den Lehrkräften Jörg Schwab und Christopher Gebert betreut und im Rahmen des Unterrichts den kommenden Nachwuchskräften nähergebracht.

Diese Produktionsstraße ist auf Lern- und Schulgröße ausgelegt. Der Maßstab entspricht also nicht den in Unternehmen vorhandenen Maschinen, sondern ist entsprechend kleiner. „Dies verringert die Anschaffungskosten, ohne den Lernerfolg zu gefährden“, erläutert Dezernent Müssig weiter. Solche Produktionsstraßen, die einzelne Wünsche der Kunden an einem Produkt berücksichtigen, soll auch in den Gewerblichen Schulen in Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim installiert werden.

Im zweiten Schritt werden ergänzend einzelne Module der Produktionsstraße angeschafft, um in Schülerkleingruppen die einzelnen Produktionsabschnitte zu üben und zu erlernen. Insgesamt ist dies eine beachtliche Herausforderung für den Schulträger Main-Tauber-Kreis. „Ich freue mich deshalb, dass voraussichtlich eine Unterstützung durch das Land Baden-Württemberg möglich ist“, erklärt Landrat Frank. Das Wirtschaftsministerium hat die nächste Runde der Digitalisierungsoffensive gestartet. Dies sieht gerade die Unterstützung von Investitionen in den Beruflichen Schulen zur Herausforderung Wirtschaft 4.0 vor. Im Main-Tauber-Kreis werden rund 750 000 bis 800 000 Euro benötigt, bis die Produktionsstraßen und die einzelnen Lernmodule angeschafft sind. „Es bestehen dann richtige Lernlabore, in denen die digitalisierten Produktionsprozesse anschaulich vermittelt werden“, sagt Landrat Frank.

Damit die Förderung des Wirtschaftsministeriums Baden-Württemberg greifen kann, ist der Schulterschluss zur heimischen Industrie und Handwerk erforderlich. Die Förderrichtlinien sehen vor, dass zehn Prozent der Investitionskosten durch die heimische Wirtschaft geschultert werden. Der Schulträger Main-Tauber-Kreis nimmt deshalb in diesen Tagen zu Unternehmen Kontakt auf und bittet um Unterstützung. „Durch diesen Schulterschluss zwischen Schule, Unternehmen und Schulträger Main-Tauber-Kreis muss es uns gelingen, die Beruflichen Schulen auf die durch die Digitalisierung geprägte Zukunft auszurichten“, gibt Landrat Reinhard Frank das Ziel vor. Der verbleibende Finanzierungsanteil des Main-Tauber-Kreises muss über den Haushalt finanziert werden. Das gesamte Vorgehen wird deshalb auch in den kommenden Haushaltsberatungen im Kreistag erörtert.

Sobald die technische Investition in den Gewerblichen Schulen abgeschlossen ist, erfolgt auch die schulartübergreifende Vernetzung. Denn auch in den Kaufmännischen Schulen werden die Lehrinhalte auf Wirtschaft 4.0 ausgerichtet werden. Die Schulleiter werden sich dann entsprechend abstimmen und passende Unterrichtsforen kreieren. „Dies ist bereits im Schulleiter-Jourfixe unter Leitung der Landkreisverwaltung abgestimmt“, bestätigt Dezernent Müssig. lra

Dienstag, 14.08.2018