Beruflicher Wiedereinstieg

Buchen.Wer über seinen beruflichen Wiedereinstieg nach einer Familienpause oder Pflegezeit nachdenkt, hat viele Fragen. Der Wiedereinstieg in die alte oder eine neue Arbeitsstelle ist oftmals mit etlichen Fragen verbunden. Viele Dinge müssen organisiert und geplant, manche Hürden überwunden werden. Hier setzt das kostenlose Angebot der Agentur für Arbeit Schwäbisch Hall-Tauberbischofsheim an. Manuela Knapp, Wiedereinstiegsberaterin der Arbeitsagentur, steht allen Interessierten zum „beruflichen Wiedereinstieg“ Rede und Antwort und in-formiert auch über Hilfen der Arbeitsagentur.

Alle Interessierten können sich kostenfrei beraten lassen. Sie müssen keine Leistungen bei der Arbeitsagentur beziehen oder beantragen und können anonym bleiben. „Bei der offenen Sprechstunde geht es zunächst nicht darum, konkrete Qualifizierungen anzustoßen oder Stellen zu vermitteln. Es sollen die Chancen ausgelotet, Impulse gegeben und gemeinsam neue Perspektiven entwickeln werden“, so Manuela Knapp. Die offene Beratung findet am Montag, 29. April, von 9 bis 11 Uhr im Mehrgenerationentreff in Buchen statt. Für Fragen steht die Wiedereinstiegsberaterin telefonisch unter 06281/5203-28 oder per E-Mail SchwaebischHall-Tauberbischofsheim.Wiedereinstieg@arbeitsagentur.de zur Verfügung.

