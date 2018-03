„Beschämend und traurig“

Anzeige

Zu Recht stellte Redaktionsleiter Fabian Greulich in seinem Kommentar am 16. Februar zum Skandal im Schlachthof in Tauberbischofsheim die Fragen: „Wie kann es sein, dass sich in einem alteingesessenen Unternehmen mitten in Tauberbischofsheim solch schreckliche Szenen abspielen?“ und „Wie kann es sein, dass das Veterinäramt permanent vor Ort ist, aber nichts unternimmt?“

Im August 2017 fragte auch ich mich: „Wie kann es sein, dass mitten in Tauberbischofsheim hinter den großen Discountern Tiere in Tiertransportern bei 30 Grad in der Sonne stehen, ohne Versorgung mit Wasser, mindestens 15 Minuten lang.

So lange hielt ich das Muhen der offensichtlich stark gestressten Tiere aus, die im Transporter unruhig trampelten und versuchten, durch die hoch angebrachte vergitterte Öffnung Luft zu bekommen. Wie lange sie noch standen war nur zu erahnen, denn die Tiertransporter „standen Schlange“.