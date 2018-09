Tauberbischofsheim.16 Leiter aus Fernost besuchten den Waldkindergarten Kinderwald in Tauberbischofsheim. In ihrem Heimatland Südkorea ist die Idee der Waldkindergärten nicht verbreitet. Die Delegation wollte Informationen über den Tagesablauf und Besonderheiten des Alltages im Wald kennen lernen. Als Highlight stand noch ein Besuch auf der Obstbaumwiese mit weidenden Schafen und einem Bienenvolk an. Bild: Waldkindergarten

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.09.2018