Besonderer Start für ein künftiges Leben im Glauben

Dittigheim.Der sorgenvoll-prüfende Blick zum Himmel erwies sich als unbegründet. Das Wetter meinte es gut diesmal mit all den Familien und Gemeindegliedern, die zum Gottesdienst „Taufe an der Tauber“ ans Dittigheimer Wehr gekommen waren. Mussten doch im vergangenen Jahr wegen des heftigen Regengusses in der Nacht zuvor die Taufen in der Christuskirche stattfinden.

Nun hatten viele fleißige Hände eine Menge Bänke aufgestellt, damit auch alle einen Sitzplatz finden konnten. Fünf Täuflinge – von sechs Monaten bis 37 Jahren – durfte Pfarrer Gerd Stühlinger samt ihren Familien willkommen heißen. Dann las er die einzelnen Taufsprüche, die die Eltern beziehungseise der Erwachsene für sich selbst ausgewählt hatten und wünschte dabei den Täuflingen für ihre künftiges Leben Vertrauen, Liebe, Gelassenheit und Getragensein im Glauben.

Dann durfte jede Familie –begleitet von helfenden Händen– zur Tauber, um ihr Kind taufen zu lassen. Nach dem Segen für die Eltern baten dann einige Väter und Mütter in den Fürbitten für die Neugetauften für Sensibilität andern gegenüber, Kraft in Schwierigkeiten und Möglichkeiten, ihre Fähigkeiten entfalten zu können. Wegen des Windes verzichtete Gerd Stühlinger auf das Entzünden der Taufkerzen. Eine Mutter las stattdessen einen nachdenklichen Text dazu. Der Posaunenchor unter der Leitung von Erich Lenz sorgte für die musikalische gestaltung des Gottesdientes. aba

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 24.07.2019