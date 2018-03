Besonderes Erlebnis

Anzeige

Tauberbischofsheim.Sehr beeindruckt zeigten sich die zahlreichen Gottesdienstbesucher, die sich zum Chorraumgottesdienst in der Martinskirche eingefunden hatten: Die indischen Schwestern gestalteten – zusammen mit Dekanatsreferent Dr. Robert Koczy und Dekan Gerhard Hauk – den Gottesdienst mit Trommeln und Rhythmus-Instrumenten, mit Gesang und meditativen Elementen der indischen Liturgie.

Spontan griff der Rhythmus auf die Kinder über, die kräftig mitklatschten und mitsangen, und auch die Erwachsenen ließen sich von dieser Lebendigkeit und Begeisterung mitreißen.

Die Einbeziehung der Anliegen aus dem in der Kirche ausliegenden Fürbittenbuch ist ein festes Element in diesem Gottesdienst, der für die Gemeindemitglieder aus der ganzen Seelsorgeeinheit angeboten wird. Gedacht ist dieses Angebot auch ganz besonders für Berufstätige und alle, die eher am Abend Zeit zum Gottesdienstbesuch haben und den Tag auf diese Weise ausklingen lassen möchten.