Besonderes Flair vor historischer Kulisse

Die richtige Einstimmung auf die Weihnachtszeit bietet der Tauberbischofsheimer Weihnachtsmarkt am zweiten und dritten Adventswochenende auf dem Schlossplatz.

Tauberbischofsheim. Vor dem stimmungsvollen Ensemble des Kurmainzischen Schlosses findet vom 7. bis 9. und vom 14. bis 16. Dezember der Tauberbischofsheimer Weihnachtsmarkt statt. In diesem Jahr ermöglicht das Wirtschaftsforum pro Tauberbischofsheim (WPT) außerdem von 9. bis 16. Dezember eine Eisbahn auf dem Marktplatz.

Kunsthandwerker, Händler und Vereine bieten auf dem Schlossplatz warme Getränke und Speisen, süße und herzhafte Leckereien sowie originelle Geschenke an. Dieses Jahr erwarten die Besucher wieder das Kinderkarussell und ein Streichelzoo. Heimische Kitas, Grundschulen, Musikkapellen und die Ensembles der städtischen Musikschule umrahmen die beiden Wochenenden mit einem bunten Programm auf der Schlossplatzbühne. Am Samstag, 8. Dezember, kreiert ein Eisbildhauer ab 15 Uhr eine Eisfigur für den Schmuckbrunnen am Schlossplatz. Der Förderverein der Kindertagesstätte St. Lioba bietet eine Fotobox, in dem auch mit dem Weihnachtsmann lustige Erinnerungsfotos gemacht werden können. Kutscher Alois fährt mit der Kutsche zur Eisbahn auf dem Marktplatz. An den beiden Freitagen gibt es Glühweinpartys mit „PM 60“ am 7. Dezember und „DJ NN“ am 14. Dezember. Für die Party mit „DJ NN“ können über die Social-Media-Seiten der Stadt oder an info@tauberbischofsheim.de Liedwünsche geäußert werden. Zu gewinnen gibt es Tickets für die Eisbahn. An den Freitagen und Samstagen des Weihnachtsmarkts haben die Einzelhändler länger geöffnet. Auch in diesem Jahr findet wieder eine After-Work-Party statt. Am Donnerstag, 20. Dezember, kann man mit Kollegen und Freunden bei Livemusik der „Screaming Slugs“ ab 17.30 Uhr den Abend gemütlich ausklingen lassen.

Im Museumscafé „Anno dazumal“ servieren die Tauberfränkischen Heimatfreunde kleine Köstlichkeiten. Das Tauberfränkische Landschaftsmuseum hat mit einer historischen Kinderbuchausstellung geöffnet. Der Schlosskeller bietet den Besuchern etwas fürs leibliche Wohl und Geschenkaccessoires.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 29.11.2018