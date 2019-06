„Bester Zeitzeuge der Freundschaft“ beider Kommunen

Tauberbischofsheim.In diesen Tagen war Bürgermeister Wolfgang Nolte aus Duderstadt gemeinsam mit seiner Frau in Tauberbischofsheim zu Gast. Bürgermeister Wolfgang Vockel hatte ihn in die Kreisstadt eingeladen und zeigte ihm die Veränderungen der vergangenen Jahre sowie die aktuellen Entwicklungen der Stadt.

Langjährige Partnerschaft

Seit 1961 besteht die Partnerschaft zwischen Duderstadt in Niedersachsen und Tauberbischofsheim, Wolfgang Nolte trat 1962 in die Stadtverwaltung Duderstadt ein. 2001 wurde er zum Bürgermeister gewählt. Zuvor war er Stadtdirektor. In dieser Funktion war er Chef der Stadtverwaltung. Der Besuch in der Partnerstadt Tauberbischofsheim ist voraussichtlich der letzte in seiner Amtszeit, denn der 72-Jährige beendet auf eigenen Wunsch seine berufliche Tätigkeit im Herbst. Am Dienstag besichtigte Vockel mit Nolte und seiner Ehefrau zunächst die Firma Mafi Trepel GmbH.

Geschäftsführer Werner Berger führte die Gruppe nach einer kurzen Firmenpräsentation durch die Produktionshallen und erläuterte die Bedeutung der Firma auf dem Weltmarkt.

Nach einer kurzen Stadtrundfahrt pflanzten Nolte und Vockel als Zeichen der langen Freundschaft an der Duderstädter Allee eine Sommerlinde.

Anschließend gab es einen Empfang mit Partnerschaftsvertretern, Gemeinderäten und städtischen Mitarbeitern im Rathaussaal.

Wolfgang Vockel begrüßte das Oberhaupt der Partnerstadt und bezeichnete Nolte aufgrund seiner langen Tätigkeit als „besten Zeitzeugen der Freundschaft“ beider Städte.

Tiefe Verbundenheit

Wolfgang Nolte dankte für die liebevolle Einladung nach Tauberbischofsheim und zeigte sich beeindruckt von der positiven Entwicklung der Stadt.

Er freute sich über die tiefe, vertrauensvolle Freundschaft der Städte und hofft auch für die Zukunft auf eine Fortführung der gelebten Partnerschaft.

Bei seinem anschließenden Eintrag in das Goldene Buch der Stadt wünschte er „alles erdenklich Gute und Gottes Segen für Tauberbischofsheim“. Nach einer Führung durch die Fußgängerzone und auf dem Laurentiusberg wurde der historische Kaufmannszug Augsburg-Seligenstadt am Schlossplatz von beiden Bürgermeistern willkommen geheißen.

Duderstadt ist die älteste Partnerschaft der Stadt Tauberbischofsheim. Die gemeinsamen Interessen lagen 1961 darin, dass beide Städte in das Hilfsprogramm des Bundes für „Städte in ländlich schwach strukturierten Gebieten“ aufgenommen worden waren, zudem sollten die Städte im ehemaligen Zonenrandgebiet unterstützt werden, wozu auch Duderstadt gehörte.

Die Partnerkommune, im Eichsfeld gelegen, hat rund 21 800 Einwohner. Die Entfernung von Tauberbischofsheim beträgt 315 Kilometer. stv

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.06.2019