Besuch in der Partnerstadt Vitry

Tauberbischofsheim.Die Freiwillige Feuerwehr Tauberbischofsheim war am vergangenen Wochenende zu Gast in der Partnerstadt Vitry-le-François. Eine Abordnung war der Einladung der dortigen Feuerwehr zu einem Benefiz-Fußballspiel gefolgt.

Die Feuerwehr in Vitry-le-François veranstaltet jedes Jahr ein Fußballspiel zu Ehren des verstorbenen Kameraden Thomas Gabreau. Der damals 27-jährige Feuerwehrmann war am 14. September 2002 bei einem Brand in Neuilly-sur-Seine mit vier weiteren Kameraden ums Leben gekommen.

Eine Abordnung von sieben Kameraden reiste aus Tauberbischofsheim an, verbrachte dort das Wochenende und lernte dabei viel über die Arbeit und Organisation der französischen Feuerwehr. Neben dem Turnier stand auch eine Besichtigung der Feuerwache und der Besuch der Gourmet-Meile in Vitry-le-François (die FN berichteten) auf dem Programm. Als Dank überreichten die Tauberbischofsheimer neben einem Präsent auch eine Geldspende an die französischen Kollegen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 31.08.2018