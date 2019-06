Tauberbischofsheim.Die Stadt Tauberbischofsheim organisiert in den Pfingstferien wieder eine Betreuung für Schulkinder bis zur fünften Klasse. Das Angebot soll besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern bei der Überbrückung der Ferienzeit unterstützen. Anmeldungen für die Pfingstferienbetreuung sind im städtischen Familienbüro oder online unter www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich. Die Pfingstferienbetreuung findet von Dienstag, 11., bis Freitag, 21. Juni, an der Grundschule am Schloss statt. Die Kinder werden von erfahrenen Betreuungskräften betreut. Außerdem werden die Betreuungskräfte durch Praktikanten unterstützt. Die Ferienbetreuung findet an den Tagen Montag bis Freitag von 7.30 bis 13 Uhr statt. Die Kinder können zwischen 7.30 und 9 Uhr gebracht werden. Ausflüge starten in der Regel um 9 Uhr an der Grundschule. Die Ferienbetreuung ist sowohl wochenweise als auch tageweise buchbar. Es entstehen Kosten. Die Stadt gewährt Kindern aus Tauberbischofsheim einen Zuschuss. Die Ferienbetreuung findet ab 15 Teilnehmern statt und ist pro Betreuungsgruppe auf maximal 25 Kinder begrenzt. Verbindliche Anmeldungen nehmen die Mitarbeiterinnen des städtischen Familienbüros unter Telefon 09341/803-54 (F. Karadas), 803-55 (F. Seifert) und 803-925 (F. Krause) sowie per E-Mail gamze.karadas@tauberbischofsheim.de, jana.seifert@tauberbischofsheim.de und ella.krause@tauberbischofsheim.de entgegen und sind bis zum Ferienbeginn auch über das Online-Portal www.tauberbischofsheim.feripro.de möglich. Das Familienbüro ist wie folgt geöffnet: Montag bis Mittwoch von 8 bis 12 und 14 bis 16 Uhr, Donnerstag 8 bis 12 und 14 bis 17.30 Uhr, Freitag von 8 bis 12.30 Uhr.

